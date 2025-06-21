По его словам, важно, чтобы Трамп выбрал исторически правильный шаг, потому что исторически правильно быть с нами.

Российский диктатор Владимир Путин желает, чтобы Украина осталась без поддержки со стороны Соединенных штатов Америки. Для нас приоритетно сохранить поддержку США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 20 июня.

"Путин очень хочет, чтобы мы были без Америки. Для президента (Дональда) Трампа сейчас, безусловно, вопрос Израиля-Ирана сегодня приоритетнее. "Русские" не смогут реально поддерживать Иран, потому что сил у них нет. Но будут изображать, что пытаются. И это также знак, я думаю, президенту Трампу. И очень не хочется, чтобы он договаривался с "русскими" на фоне этого не в нашу сторону", - отметил глава государства.

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По его словам, с нашей стороны мы даем сигналы и хотим, чтобы ничего не было за кулисами, чтобы президент Трамп выбрал исторически правильный шаг.

"Потому что исторически правильно быть с нами. Потому что Путин агрессор. И в любом случае агрессор проигрывает", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что для нас приоритетно сохранить поддержку Америки.

"Конечно, есть европейские страны, которые уже дали соответствующие сигналы, что они будут с Украиной даже в самой сложной ситуации. Самой сложной, я считаю ситуацию, без участия Америки. Эти люди будут с нами и сделают все, чтобы Украина почувствовала, что она не одна", - добавил он.

Война в Украине - позиция США и риторика Кремля

Как сообщал УНИАН, Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал свои самые агрессивные комментарии по поводу Украины за очень долгое время. В частности, Sky News написало, что этим он продемонстрировал свое истинное отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

Так, он заявил, что считает русских и украинцев одним народом, и что "вся Украина принадлежит нам". Как отметило издание, эти комментарии стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон - в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании. Но в последних заявлениях Путина не прослеживалось признаков подобной риторики - скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.

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