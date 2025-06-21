Последние комментарии российского президента по поводу войны в Украине резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал свои самые агрессивные комментарии по поводу Украины за очень долгое время. Как пишет Sky News, этим он продемонстрировал свое настоящее отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

Так, он заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, и что "вся Украина принадлежит нам". Как отмечает издание, эти комментарии стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон — в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании.

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Но в последних заявлениях путина не прослеживалось признаков подобной риторики – скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.

"Это выглядело как намеренное послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы расстроить Дональда Трампа", - пишет автор статьи Айвор Беннетт.

Он отмечает, что Трамп, по всей видимости, дистанцировался от попыток посредничества в конфликте, при этом по-прежнему стремится к более теплым отношениям с Москвой.

Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, отмечает журналист.

Заявления Путина о войне

Ранее Путин заявил, что не исключает захвата Россией города Сумы. Он также сказал, что российские войска уже находятся на территориях за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, а затем напомнил поговорку "где ступает нога русского солдата, там и Россия".

Он также заговорил о том, что Украина якобы может применить против РФ так называемую "грязную" бомбу, при этом пригрозил, что Россия якобы "всегда отвечает зеркально".

А в интервью SkyNews Arabia российский диктатор заявил, что настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта".

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