Неправильно подобранная одежда может сдлать ваш полет кошмарным.

Планируя поездку, большинство из нас сосредотачиваются на списках вещей и ограничениях по багажу, но то, что вы наденете в самолет, может быть не менее важно. Как пишет Dailymail, по словам стилиста Лары Грейсон, ваш дорожный наряд может существенно повлиять на ваш комфорт, самочувствие и общее впечатление от полета.

Она подчеркивает, что тесные джинсы и неудобная обувь могут превратить спокойное путешествие в кошмар. С другой стороны, дышащие ткани, свободные силуэты и поддерживающая обувь обеспечат вам комфорт.

Джинсы

Для Лары джинсы — это "большое табу" во время путешествий на самолете.

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"Я знаю, что джинсы являются основой гардероба многих людей, но для полета я бы держалась подальше от них, кто хочет, чтобы пуговица врезалась в них во время полета, пока вы сидите и пытаетесь устроиться поудобнее", - отмечает стилист.

Вместо джинсов она рекомендует легкие льняные или хлопковые брюки с эластичным поясом, а также спортивные штаны и соответствующий топ на молнии.

Комбинезоны

Лара говорит: "Я бы сказала, что комбинезоны также определенно не подходят для полета, если вы похожи на меня и часто ходите в туалет, чтобы не сидеть в кабинке, борясь со своим универсальным комбинезоном".

Вместо этого она советует надеть удобные брюки и футболку свободного покроя.

Каблуки

По мнению Лары, каблуки лучше всего надевать, как только самолет приземлится на взлетно-посадочную полосу.

Она добавляет: "Балетки по-прежнему в тренде и стали неотъемлемой частью моего гардероба на каждый день, а не только для дней путешествий. Они легкие и не громоздкие, и их можно легко вписать в ваш гардероб для отпуска".

Другими вариантами она также называет слипоны или сандалии, если путешествуете летом. При этом стилист советует обязательно положить пару носков в ручную кладь на случай, если ноги замерзнут во время полета.

Броские украшения

Она советует избегать браслетов или крупных броских ожерелий, а также больших и тяжелых серег.

"Вместо этого выберите более минималистичный образ с простым цепочным ожерельем и несколькими маленькими кольцами или гвоздиками, а броские украшения приберегите до прибытия в место отдыха", - отмечает она.

Яркий макияж

По словам Лары, яркий макияж может высушить вашу кожу.

"Я всегда беру с собой в ручную кладь средства по уходу за кожей, включая маску для лица и интенсивное увлажняющее средство; о, и не забудьте бальзам для губ или масло", - добавляет она.

Бюстгальтеры на косточках

"В режиме полета вам не обязательно нужно, чтобы ваше нижнее белье вызывало у вас дискомфорт. Если вам нужна поддержка, выберите бюстгальтер без косточек", - советует она.

Заколки-крабы

"Кому нужно, чтобы что-то впивалось в кожу головы, когда вы долго сидите? Вместо этого выберите мягкую шелковую резинку для волос, поскольку она очень мягкая и не спутает ваши волосы. Если вы предпочитаете распущенные волосы или лицо, повязка на голову также будет хорошей идеей", говорит она.

Ранее стюардесса объяснила, почему никогда не стоит меняться местами в самолете.

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