В этих овощах много клетчатки и белка.

Эксперты по питанию единогласно сходятся во мнении, что овощи являются отличным дополнением к любой сбалансированной диете, особенно направленной на потерю веса. Они низкокалорийны, при этом обеспечивают организм клетчаткой, которая помогает сохранять чувство сытости дольше, и добавляют полезные для здоровья питательные вещества в рацион.

При этом, как рассказали изданию Eatingwell диетологи, замороженные овощи так же питательны, как и их свежие аналоги.

"Замороженные овощи упаковываются на пике свежести, что означает, что они сохраняют не только свой вкус, но и питательные вещества", — говорит сертифицированный диетолог Роксана Эхсани.

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Одно из лучших преимуществ замороженных овощей — их доступность, а также удобство в использовании, добавляет добавлят диетолог Тамара Хоффман.

Диетологи назвали лучшие овощи, которые стоит включить в свой рацион при снижении веса.

1. Брокколи

В обзоре 2023 года, опубликованном в журнале Antibiotics, изучались полезные свойства брокколи для здоровья, и результаты впечатляют. Брокколи — источник клетчатки, витаминов (A, C и K), минералов (кальций, калий и железо) и антиоксидантов, а также биоактивных соединений, таких как глюкозинолаты, сульфорафан и индол-3-карбинол. Все эти соединения помогают избавить организм от вредных свободных радикалов, уменьшая воспаление и потенциально помогая снизить риск некоторых видов рака, согласно исследованию 2022 года в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

2. Мускатная тыква

Добавление замороженной мускатной тыквы в ваши рецепты добавляет сложные углеводы и клетчатку, которые помогут вам дольше оставаться сытыми. Мускатная тыква также может e использоваться в качестве основы для "сливочных" соусов, сокращая насыщенные жиры и калории их молочных аналогов.

3. Цветная капуста

Она также относительно низкокалорийна и содержит приличное количество клетчатки, как и броколи - все факторы, которые могут способствовать снижению веса. Кроме того, цветная капуста обеспечивает антиоксидантный витамин С, а также витамин К, витамин, важный для крепких костей.

4. Зеленая фасоль

Ее питательная ценность больше похожа на ценность овощей, таких как лук, салат айсберг, сельдерей и капуста. Согласно Министерству сельского хозяйства США, в одной порции замороженной зеленой фасоли содержится 3 грамма клетчатки и 2 грамма белка.

5. Шпинат

Шпинат низкокалорийный, с высоким содержанием клетчатки (около 5 граммов на 1 чашку замороженного продукта) и содержит витамин С, железо, фолиевую кислоту и немного белка, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

6. Зеленый горошек

По данным Министерства сельского хозяйства США, порция в 1 чашку содержит 7 граммов белка и 6 граммов клетчатки. Это сочетание помогает чувствовать себя сытым во время еды, что может способствовать снижению веса.

Ранее дитологи назвали 6 фруктов, которые стоит ввести в свой рацион, даже если вы пытаетесь избавиться от лишнего веса.

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