Выберите одну из трех пар обуви и узнайте, какой была ваша предыдущая жизнь.

В интернете популярен такой формат как самоанализа, как психологический тест с картинками. Обычно в таких тестированиях нужно выбрать одну иллюстрацию из нескольких предложенных. Считается, что наш выбор описывает личностные качества, о которых мы даже можем не подозревать.

Мы составили тест для девушек, который не только охарактеризует вашу личность, но и расскажет, какой была ваша прошлая жизнь. Теория кармы гласит, что то, как мы жили до перерождения, влияет на наши нынешние вкусы.

Тест личности по обуви

На изображении показано три вида обуви, каждый из которых имеет своих поклонников. Вам нужно выбрать одну пару, которую больше всего хотелось бы носить в повседневной жизни.

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Кроссовки

Любители практичной и спортивной одежды в прошлой жизни были активными, решительными, амбициозными, с сильным духом. Возможно вы имели отношение к войску или бизнесу. Как и тогда, вы стремитесь постоянно идти вперед и становиться лучше с каждым днем. Любите преодолевать трудности и расти над собой, не боитесь перемен.

Ваш совет для этой жизни: найти баланс между усилиями и отдыхом, научиться расслабляться. Быть напористой - ваша сила, но не в каждой ситуации это необходимо. Иногда стоит признавать, что вы не всемогущи.

Ботинки

Карма прошлой жизни побуждает вас быть стильной, властной над своей судьбой, всегда идеальной и с "иголочки". До перерождения в ваших руках, вероятно, была большая власть с влиянием на судьбы людей. Вы привыкли к самоконтролю, железной дисциплине, жонглированию множеством дел. Не любите давать слабину.

Ваш совет для этой жизни: стать открытой и искренней. Пора перестать быть "железной девой". Вы имеете право чувствовать себя плохо, уставать и быть несовершенной. Не бойтесь делиться переживаниями с родными, ведь для этого и нужны близкие.

Шлепанцы

Такие предпочтения характеризуют свободолюбивую, творческую личность с нелюбовью к правилам и жизненной мудростью. Вам свойственна беззаботность и легкомыслие. Это не значит, что вы не умеете быть серьезными - но вы понимаете, что не все нам подвластно. Вы принимаете мир таким, какой он есть, и приспосабливаетесь к нему, а не пытаетесь изменить. Вероятно, раньше вы были духовным наставником, путешественником или первооткрывателем.

Ваш совет для этой жизни: найти опору в жизни. Неудачи вас очень расстраивают, поэтому нужно привнести в жизнь элемент постоянства и стабильности. Это может быть близкий человек, которому вы доверяете, питомец или долгосрочное хобби.

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