На момент ликвидации оккупант находился на должности командира одного из артиллерийских подразделений.

Украинские военные ликвидировали "любимца" российской пропаганды, командира одного из артиллерийских подразделений армии России Владимира Ильясова.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", на момент ликвидации Ильясов с позывным "Хопер" находился в звании капитана.

"Успешно демобилизованный любимец рашнпропаганден и крепостных, командир реактивной артиллерийской батареи капитан Ильясов "Хоппер" Владимир", - отметил Штефан.

Ильясов охотно "светился" в пропагандистских видео на фоне боевых машин. В одном из таких видео он сказал: "Армию люблю, в отпуск не хочу, стреляю хорошо. Слава артиллерии!"

Потери РФ зашкаливают

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад потери личного состава России убитыми и ранеными во время войны в Украине пересекли отметку в 1 млн человек. Кроме того, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины сожгли 10 933 российских танка и 22 786 бронированных машин.

Также накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия еженедельно теряет в Украине около 5 тысяч своих военных. В то же время он предположил, что Путину может быть безразлично на человеческие потери в этой войне.

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