Украинские военные ликвидировали "любимца" российской пропаганды, командира одного из артиллерийских подразделений армии России Владимира Ильясова.
Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", на момент ликвидации Ильясов с позывным "Хопер" находился в звании капитана.
"Успешно демобилизованный любимец рашнпропаганден и крепостных, командир реактивной артиллерийской батареи капитан Ильясов "Хоппер" Владимир", - отметил Штефан.
Ильясов охотно "светился" в пропагандистских видео на фоне боевых машин. В одном из таких видео он сказал: "Армию люблю, в отпуск не хочу, стреляю хорошо. Слава артиллерии!"
Потери РФ зашкаливают
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад потери личного состава России убитыми и ранеными во время войны в Украине пересекли отметку в 1 млн человек. Кроме того, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины сожгли 10 933 российских танка и 22 786 бронированных машин.
Также накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия еженедельно теряет в Украине около 5 тысяч своих военных. В то же время он предположил, что Путину может быть безразлично на человеческие потери в этой войне.