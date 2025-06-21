Аппарат выйдет с ​​Android 15 вместе с оболочкой Nothing OS 3.5 и будет получать обновления целых семь лет.

Nothing готовится к презентации своего первого флагмана. За несколько недель до официального анонса характеристики Nothing Phone (3) просочились в сеть. Теперь нам известно почти все – от камер до батареи, пишет Android Authority.

В Nothing ранее уже подтвердили, что основой для будущего флагмана станет Snapdragon 8s Gen 4. Производитель называет его "самым мощным чипом для смартфонов Nothing на сегодня". Остальные спецификации таковы:

Дисплей: 6,7 дюймовый LTPO OLED с разрешением 1.5К

6,7 дюймовый LTPO OLED с разрешением 1.5К Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (широкоугольная), 50 Мп (телеобъектив 3х), 50 Мп (селфи)

50 Мп (основная), 50 Мп (широкоугольная), 50 Мп (телеобъектив 3х), 50 Мп (селфи) Аккумулятор: 5150 мАч, быстрая зарядка по породу 100 Вт, беспроводная + реверсивная зарядка

5150 мАч, быстрая зарядка по породу 100 Вт, беспроводная + реверсивная зарядка Связь: NFC, E-SIM

NFC, E-SIM ОС: Android 15 (Nothing OS 3.5), 7 лет поддержки обновлений

Также в сети показали предполагаемый дизайн Nothing Phone (3). Несмотря на то, что рендер размыт, можно оценить расположение камер и модуля Glyph Matrix, которые заменит фирменные глифы.

Видео дня

Презентация Nothing Phone 3 состоится 1 июля. Стоимость новинки составит порядка 800 евро (~38 000 грн).

Напомним, второе поколение Nothing Phone вышло летом 2023 года. Телефон прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, однако и цена при этом выросла с 469 евро до 679 евро.

Как УНИАН уже сообщал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Вас также могут заинтересовать новости: