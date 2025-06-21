В перечне значатся Весы и Лев.

Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года знаменует не только смену сезонов, но и важный энергетический переход. В этом году момент станет особенно мощным: откроется возможность начать новый этап, освободившись от старых шаблонов. Четырем знакам Зодиака особенно благоволит этот сезон, передает Parade.

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Весы

В день летнего солнцестояния для Весов открываются яркие карьерные перспективы. Уверенность, харизма и дипломатичность делают их заметными в профессиональной среде. Важно не спорить, а искать компромиссы. Решения, принятые сейчас, повлияют и на личную жизнь.

Лев

Для Львов начинается период освобождения и самовыражения. Пройденный путь позволил им сбросить чужие ожидания и засиять по-настоящему. Венера в доме репутации усиливает притягательность, открывая новые социальные и профессиональные возможности.

Телец

Последние восемь лет стали временем перемен, и теперь Тельцы начинают ощущать плоды внутренней трансформации. Венера и Луна в их знаке дарят вдохновение и ощущение подлинности. Самое время выразить свои таланты и отпраздновать прогресс.

Овен

Для Овнов летнее солнцестояние станет точкой отсчета многолетнего пути. В их знак вошли Сатурн и Нептун, активируя внутренние процессы и работу с мечтами. Не все очевидно, но этот этап поможет наладить контакт с собой и раскрыть новые глубины.

Напомним, ранее астролог дала совет, как "зарядить" себя на удачу в день летнего солнцестояния 2025.

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