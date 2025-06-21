Турецкий беспилотный истребитель Kızılelma получил украинский двигатель.

Наша страна теперь может стать участником программы создания истребителя шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP), в которую уже входят Великобритания, Италия и Япония. Об этом сообщает Defense Express.

Программа предусматривает создание не только нового пилотируемого самолета, но и других систем, в частности, дрона сопровождения. Как стало известно, на эту роль рассматривают турецкий беспилотный истребитель Baykar Kızılelma, который сейчас активно испытывается.

Это очень интересный летательный аппарат, который потенциально имеет широкие возможности.

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Он может нести широкий арсенал оружия, в частности, ракеты класса "воздух-земля", ракеты класса "воздух-воздух" и разнообразные бомбы. Общая масса полезной нагрузки может составлять примерно 1500 кг.

А наиболее интересным в этой истории является выбор двигателя для БПЛА. Известно, что четвертый прототип Bayraktar Kızılelma оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс" (первые прототипы якобы имели двигатели АИ-25ТЛТ).

Также стоит напомнить, что Baykar строит завод в Украине, где, среди прочего, хотят производить и Kızılelma.

Европейские истребители шестого поколения

Сейчас в Европе реализуют сразу две инициативы по созданию истребителя шестого поколения. Первая из них - вышеупомянутая GCAP.

Напомним, в прошлом году консорциум Team Tempest обнародовал фотографии, на которых показана сборка демонстратора технологий перспективного самолета.

Франция, Германия и Испания реализуют альтернативный проект, который получил название Future Combat Air System (FCAS), или Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). На сегодня были представлены только концепты этого истребителя.

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