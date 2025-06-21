Зеленский: Россия подбрасывает тела оккупантов при возвращении погибших украинцев

Украина имеет соответствующие документы и доказательства, что отданные Россией тела - это российские военные и наемники.

Украина фиксирует, что Россия в рамках договоренностей об обмене телами павших военных подбрасывает Украине тела российских военных и наемников, которые воевали на стороне РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня, продемонстрировав соответствующие доказательства.

Глава государства рассказал, что в рамках обменов также происходит репатриация тел погибших воинов. Впрочем, россияне при возвращении Украине тел украинских защитников подбрасывают тела собственных военных и наемников.

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"Уже зафиксировано во время репатриации, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это "русские". Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, - что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Они подбрасывали нам трупы своих граждан. Такое отношение к войне, к своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с российскими паспортами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это означает, что россияне даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей, и поэтому - нужна экспертиза. "И сколько надо времени на это я не знаю, скажу честно", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина стремится безусловно вернуть всех наших воинов, и тела украинских героев.

"Но мы точно не хотим возвращать "русских", просто для количества", - подчеркнул президент.

Также он рассказал, как россияне реагируют на то, что украинская сторона им говорит о том, что они отдают Украине российских граждан.

"Никак. Они говорят, что не может такого быть. Мы фиксируем такие факты, они неоднократные. Важно показать, что это не один факт, что это не случайность", - сообщил Зеленский.

По мнению главы государства, эти тела россиян надо отдавать обратно в Россию.

По его словам, россияне специально подбрасывают тела своих солдат для того, чтобы показать, сколько у них якобы украинских тел.

"Вы понимаете, как это работает? Потому что они вам дают тысячи, а вы им тысячи не отдали. То есть на поле боя происходили обмены телами, они уже были. Но они никогда не выходили на какой-то публичный уровень. Это такой, по-военному привычный элемент, когда на поле боя обмениваются убитыми. А, честно говоря, обменивались и тяжело ранеными. Это нормально абсолютно - обменяться ранеными", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, этим массовым подходом к количеству убитых россияне попытаются разбить ситуацию, что погибло много "русских".

И я думаю, что для них это важно. Потому что они боялись признания этого факта, большого количества погибших. Потому что если наступит такой момент, когда Путин захочет кого-то мобилизовать, - его общество будет бояться. Но если показать, что на каждого военного вроде бы сотня погибших украинцев, то вроде бы оно не так страшно выглядит. То есть разбить реальность, в которой мы находимся, где их погибает гораздо больше. У нас есть видеофиксация убитых их людей дронами и тому подобное. Но, безусловно, они наступали и их погибшие оставались на той территории, на которой они были", - отметил Зеленский.

При этом, глава государства объяснил, зачем россияне на переговорах с Украиной согласились на массовые обмены пленных и тел погибших.

"Для "русских" было важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Это не новая помощь, но тем не менее она идет. Безусловно, им, русским, надо уменьшение этой помощи. Для этого надо продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "положительно" можно заканчивать встречу обменами.

"Для этого нужно соответствующее количество обменов. То есть, если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут откладываться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - отметил Зеленский.

Обмен телами - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России была достигнута договоренность о новом обмене пленными. В частности, было договорено о возвращении 6 тысяч тел погибших украинских солдат в обмен на 6 тысяч тел российских солдат.

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