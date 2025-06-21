Актриса призналась, что ей стало плохо после атаки россиян на Киев.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая в марте этого года во второй раз стала мамой, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram актриса призналась, что из-за сильного стресса после обстрелов столицы она чувствовала себя плохо. В частности, у Анны была высокая температура и ангина.

"Стресс не проходит бесследно. Последний сильный обстрел существенно ударил по иммунке, лежала пару дней с температурой и ангиной, трудно было стоять на ногах", - написала Кошмал.

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Также актриса отметила, что из-за плохого самочувствия не смогла присутствовать на похоронах коллеги-воина Юрия Фелипенко, который погиб на фронте. Прощание с ним состоялось 19 июня в Киеве.

"С Юрой не смогла попрощаться, попросила друзей это сделать за меня", - добавила Анна, которая сейчас уже чувствует себя лучше.

Напомним, ранее певец Меловин перенес операцию на глазах и рассказал о своем состоянии. Артист отметил, что у него были проблемы со зрением и долгое время он не решался пойти на лазерную коррекцию.

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