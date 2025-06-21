Зеленский отреагировал на слухи об отставке Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает премьера Дениса Шмыгаля.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если бы планировал сменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра на другого человека, то уже бы давно сообщил ему об этом. Но такого разговора не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

В частности, глава государства ответил на вопрос о о о возможной отставке правительства.

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"Что касается правительства. Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", - отметил Зеленский.

Также глава государства прокомментировал пребывание за границей вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева.

"То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все", - сообщил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждал, что уже на следующей пленарной неделе Верховной Раде Украины "придется назначить нового Дениса Шмыгаля". Как заявил депутат, возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

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