Одна из тем обсуждения с Трампом - это переданное министру США Скоту Бессенту предложение Украины по закупке пакета оружия на большую сумму.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о темах, которые стремится обсудить с президентом США Дональдом Трампом в случае проведения их встречи. Речь идет о закупке оружия, о новых санкциях против России и о большей определенности на дипломатическом треке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

В частности, у Зеленского спросили, рассчитывает ли он на встречу с Трампом на саммите НАТО, о темах обсуждения на такой встрече и какова ситуация с желанием Украины купить десять систем "Пэтриот".

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Как сказал глава государства, команды Украины и США находятся на связи.

Сейчас обсуждается повестка дня различных встреч, различных форматов.

Зеленский отметил, что на саммите лидеров "Большой семерки" в Канаде генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что очень хочет, чтобы Украина присутствовала на саммите НАТО в Гааге. Также Украину интересует еще встреча на уровне лидеров Коалиции желающих. "И мы думаем, если я поеду, это может быть во время саммита", - сказал Зеленский.

При этом, как отметил Зеленский, относительно покупки "Петриотов" - это вопрос не только к президенту США Дональду Трампу, но и к Коалиции желающих.

Как сообщил президент Украины, Украина и США имеют очень хороший диалог на уровне первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента благодаря соглашению о недрах.

"В Канаде была встреча у Свириденко с секретарем Бессентом, на ней был еще мой глава офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и тому подобное. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк [ответа]. Там очень большая сумма. Туда входят системы "Петриотов". Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции", - сообщил Зеленский.

В то же время, по убеждению президента Украины, "нам надо говорить о новом дыхании в дипломатическом треке".

"Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина - это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что его поездка на саммит НАТО не зависит от того, и состоится встреча с президентом США.

"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля [Нидерландов], и от премьера [Дика Схоффа]. У нас с ним очень хорошие отношения. И он оказывает много поддержки. Думаю, третий по объему в Европе. Нидерланды действительно очень поддерживают нас. И поэтому для меня очень, очень важно, что он пригласил меня. У меня значительная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом. Безусловно", - сказал Зеленский.

По его словам, у нас есть "трехстороннее предложение - НАТО, ЕС и Украина".

"А также на полях НАТО мы уже имеем отдельно от лидеров, запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО плюс Украина, министров оборонной промышленности всех стран плюс Украина", - добавил Зеленский.

Перспективы встречи Зеленского и Трампа

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Канаде Зеленский планировал провести встречу с Трампом, но президент США досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон.

Западные СМИ пишут, что саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины, когда Трамп досрочно покинул встречу, не проведя встречи с Зеленским. Американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной.

Некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никакой гарантии, что Трамп там будет.

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