Иран передал опыт производства оружия России, а та могла поделиться им с Северной Кореей, считает президент.

То, что в результате израильских ударов часть мощностей по производству "шахедов" в Иране была уничтожена, президент Украины Владимир Зеленский оценивает положительно, однако, по его мнению, "в определенных моментах уже может быть поздно". Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

Анализируя влияние войны на Ближнем Востоке на ситуацию в Украине, президент подчеркнул, что "мы против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие".

"Если сегодня они могут напасть на любую страну или они могут дать оружие России или другой стране, или даже не стране, а террористической организации, - мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Поэтому это очень, очень опасно", - отметил он.

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По его словам, часть мощностей по производству "шахедов" в Иране была уничтожена, но, вероятно, не все.

"И это обидно, но Иран раньше помогал этим России, и я думаю, что сейчас передан Северной Корее опыт россиян, я имею в виду, военный опыт. Они предоставили все эти вещи Северной Корее. Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все понимают, кто их союзники, мол, это не наши союзники, а наши враги.

"Поэтому моя позиция очень четкая. Иран дал россиянам все для того, чтобы те нас убивали. Они дали "шахеды", дали ракеты и дали лицензии. То, что сейчас их производственные мощности стали слабее, для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", - подчеркнул Зеленский.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу утром Израиль ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана, что в провинции Исфахан. Утечки опасных материалов не было зафиксировано, однако жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций. Противовоздушная оборона Ирана частично перехватила атаки, хотя некоторые ракеты достигли цели, рассказал заместитель губернатора провинции.

Также известно, что президент США Дональд Трамп дал Ирану срок в две недели для заключения сделки. Однако, как пишет The New York Times, не факт, что 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений. Остается неясным, серьезно ли глава Белого дома относится к переговорам или просто хочет выиграть время, чтобы лучше подготовиться к военному нападению.

В то же время, как оказалось, из-за отсрочки Трампом решения о том, начинать ли атаку на Иран, Израиль столкнулся со стратегической дилеммой в Иране. Чем дольше Израиль ждет решения американского президента, тем больше нагрузка на его систему ПВО. Страна сжигает свои запасы перехватчиков ракет, будучи вынуждена отдавать приоритет защите одних районов над другими. Это повышает риск того, что больше ракет поразят как гражданские кварталы, так и стратегические объекты безопасности.

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