В воскресенье в Украине будет сильный ветер, а таокд дожди с грозами.

В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидается прохладная погода с дождями и ощутимым ветром. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Во-первых: ветер еще будет задувать! Во-вторых: не жарко, +20...+25 градусов максимально. Утром вообще холодно", - сообщила она.

Также эксперт прогнозирует дожди с грозами. Только на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков.

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Погода в Киеве

В Киеве 22-го июня предполагаются дожди, западный порывистый ветер, днем скромные +18...+20 градусов.

Когда в Киеве потеплеет и прекратятся дожди - прогноз

В ближайшие дни Киев будет оставаться в прохладных воздушных потоках, однако погода постепенно начнет стабилизироваться: температура будет расти, а дождей станет меньше. Такую информацию обнародовал Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, с 21 по 25 июня на Киевщине и в столице будет сохраняться влияние прохладного и влажного воздуха. Периодически фронты будут приносить кратковременные дожди.

Начиная с понедельника будет преобладать сухая погода, лишь во вторник возможен умеренный дождь с грозой в некоторых районах.

Дискомфорта добавит северо-западный ветер, который будет довольно порывистым. Температурный фон будет оставаться неустойчивым: по ночам столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+16°, дневная температура будет умеренной в воскресенье и понедельник. Начиная с 24 июня ожидается постепенное потепление - днем воздух уже будет прогреваться до +25°.

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