У женщин такой взаимосвязи не обнаружили.

Мужчины гораздо счастливее, если встречаются с молодыми девушками. Это показало недавнее исследование ученых из факультета психологии Лондонского столичного университета, пишет psychologytoday.com.

Исследователи во главе с Самантой Бэнбери собрали две группы: в первой - мужчины состояли в отношениях с девушками младше их на 7 или более лет, а во второй - женщины были старше партнера. Результат: первая группа была гораздо более удовлетворена отношениями, чем вторая.

В то же время у женщин такой взаимосвязи не обнаружили - они одинаково счастливы в браке с мужчинами и старшими, и младшими.

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Что касается интимной близости, то, как показали результаты исследования, мужчины и женщины (как гетеро-, так и гомосексуальные) чувствовали себя значительно счастливее с младшими партнёрами, чем со старшими.

Отмечается, что в выборке участвовали 126 добровольцев. Каждый участник заполнил несколько анкет, в том числе на темы общего самочувствия, удовлетворения отношениями и отношения к свиданиям.

Также изучался вопрос финансовой стабильности в паре. Женщины, встречавшиеся с мужчинами старше себя, и молодые мужчины, состоявшие в отношениях с мужчинами постарше, воспринимали такие союзы как более финансово стабильные. Такой эффект не наблюдался у мужчин, встречавшихся со старшими женщинами, и у женщин в отношениях со старшими женщинами.

"Если подвести итоги, то на вопрос, кто счастливее в отношениях с разницей в возрасте - младший или старший партнер - можно ответить уверенно: чаще всего более удовлетворенным оказывается старший партнер, особенно когда речь идет о мужчинах", - подытожили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что партнер манипулирует вами с помощью чувства вины.

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