Иранский ядерный потенциал - это лишь "верхушка айсберга".

Более 40 лет назад ВВС Израиля провели миссию, в ходе которой был уничтожен ядерный реактор "Осирак" в Ираке. Таким образом, им удалось положить конец ядерным амбициям Саддама Хусейна. В 2007 ситуация повторилась, но уже в Сирии — там был уничтожен ядерный реактор, построенный при поддержке Северной Кореи, заявил отставной генерал-майор ВВС Израиля Амос Ядлин, который в течение 2006-2010 годов возглавлял их военную разведку.

"Сегодня перед нами стоит куда более сложная задача: Иран располагает продвинутой, разветвленной, укреплённой системой ядерных объектов. Тем не менее, несмотря на масштаб, успешная операция Израиля может не только нейтрализовать серьёзную угрозу, но и изменить стратегический ландшафт Ближнего Востока, сделав регион намного более безопасным", - отмечает он в материале для The New York Times.

По его словам, у Израиля и США появился редкий стратегический шанс. И годы "реактивной, оборонительной политики" на Ближнем Востоке могут смениться проактивным подходом: сдерживанием иранской агрессии, стабилизацией ситуации в Газе и закладкой фундамента для новой ближневосточной архитектуры, основанной на безопасности, интеграции и мирных отношениях.

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Ядлин также добавил, что с момента Исламской революции 1979 года уничтожение Израиля стало краеугольным камнем идеологии иранского режима. Аятолла Хомейни называл Израиль "раковой опухолью", которую необходимо удалить. Его преемник, аятолла Али Хаменеи, продолжает ту же линию, заявляя, что Израиль прекратит существование к 2040 году.

Многие годы политологи и чиновники по всему миру отмахивались от этих угроз, считая их риторикой для внутреннего потребления. Израиль же воспринимал их буквально. "Атака 7 октября 2023 года показала, что Иран — через своих прокси, прежде всего ХАМАС и Хезболлу — стремится реализовать свой план по уничтожению Израиля", - подчеркнул экс-генерал.

Он отметил, что документы, захваченные в Газе, свидетельствуют о том, что ХАМАС действовал в рамках широкой многофронтовой стратегии, координируемой с Ираном и Хезболлой. Вероятно, лидер ХАМАСа Яхья Синвар начал атаку преждевременно, опасаясь раскрытия плана и полагая, что вся "Ось сопротивления" скоро подключится.

Ядлин написал в материале, что за последние десятилетия сочетание "идеологической одержимости" Ирана уничтожением Израиля с его наращиванием военной мощи, ядерной программы и снабжением прокси-групп сделало Исламскую Республику главной угрозой для Израиля. Именно Иран стал приоритетом для израильской разведки, оперативного планирования и подготовки.

Эксперт признал, что удары Израиля, начавшиеся с 13 июня и нацеленные на ядерную программу Ирана, его ученых, военных лидеров, баллистические ракеты и высокопоставленных членов прокси-структур, стали результатом десятилетий сбора разведданных и глубокой инфильтрации ключевых иранских институтов.

"Всего за несколько дней Израиль получил оперативную свободу действий в значительной части воздушного пространства Ирана — успех, который не удавался даже в решающие моменты Войны Судного дня в 1973 году", - заявил бывший военный.

Израиль нейтрализовал плотную систему ПВО, особенно вокруг Тегерана и ключевых ядерных объектов, и смог наносить точечные удары по разнообразным целям.

Параллельно ВВС Израиля начали кампанию по уничтожению вражеских ракетных установок, чтобы защитить свое мирное население. Операция под названием "Восходящий лев" началась в переломный момент: Иран наращивал ядерный и ракетный потенциал до уровня, при котором его остановка могла бы стать крайне сложной и дорогостоящей.

Хотя американская разведка считала, что Тегеран ещё не принял решение о создании ядерного оружия, а глава МАГАТЭ признал отсутствие доказательств системной программы, израильская разведка воспринимала накопление урана, расширение инфраструктуры и строительство тайных объектов как явные признаки стремительного приближения Ирана к ядерному оружию. Одновременно Тегеран наращивал арсенал ракет и дронов и перебрасывал баллистическое оружие в укрепленные подземные хранилища.

"Операция в Иране, после нейтрализации прокси в Ливане и Газе, открывает возможности для Иерусалима и Вашингтона — использовать военный успех как основу для новой дипломатической инициативы. Цель — заключить жёсткое, контролируемое соглашение, откатывающее иранскую ядерную программу, запрещающее обогащение урана в военных целях и ограничивающее ракетный арсенал, угрожающий всему региону. Вместе с подавлением прокси-сети эти шаги значительно ослабят угрозу для союзников США", - пишет он.

Израиль должен использовать свои достижения против Ирана и Хезболлы в рамках более широкой стратегии. Необходимо завершить войну в Газе, добиться освобождения всех заложников и поддержать египетско-арабскую инициативу по новому управлению сектором — с постепенной реконструкцией в обмен на демилитаризацию.

В перспективе — наделение реформированной Палестинской автономии полномочиями по управлению Газой, подытожил Ядлин.

Такой шаг позволил бы Израилю поддержать президента США Дональда Трампа в продвижении соглашений о нормализации и региональной интеграции — и заложить основу новой ближневосточной архитектуры.

Другие новости о конфликте Ирана и Израиля

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана. Сообщается, что утечка опасных материалов не была зафиксирована. Однако жителям порекомендовали не приближаться к зоне удара.

Кроме того, недавно Трамп дал Ирану срок всего в две недели на то, чтобы сесть за стол переговоров. Однако добиться сделки американский президент вряд ли сможет.

Не факт, то 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений.

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