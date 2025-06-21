Названа причина смерти артистки.

Умерла советская и российская актриса Валентина Талызина, которая считала украинцев "младшими братьями" и неоднократно публично поддерживала развязанную Россией войну. О смерти народной артистки РФ сообщили росСМИ со ссылкой на Театр Моссовета.

Актрисе было 90 лет.

"О месте и времени прощания будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Талызина умерла дома после продолжительной болезни. По данным источника, близкого к окружению актрисы, причиной ее смерти стал рак.

По словам близкого друга артистки Владека Дармана, похороны, скорее всего, состоятся 24 июня на Ваганьковском кладбище. Прощание пройдет в Театре Моссовета.

Валентина Талызина - что важно знать

Поддержку кровавому режиму Кремля Валентина Талызина выражала еще в 2014 году. Тогда она, наряду с другими российскими артистами, подписала письмо в поддержку позиции Путина по поводу Крыма, тем самым фактически одобрив оккупацию украинского полуострова.

"У меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная. А если совсем честно, то Крым – это была наша территория", - заявляла актриса.

Кроме того, в 2024 году Талызина в интервью российским журналистам возмущалась украинцами. Актриса рассказала, что много лет назад приезжала на Западную Украину, где, по её словам, местные жители отказывались говорить с ней по-русски.

Талызина известна по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники" и другим. В "Иронии судьбы" она не только исполнила одну из ролей, но и озвучила главную героиню фильма Надю.

Также Талызина озвучила маму Дяди Федора из "Простоквашино".

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