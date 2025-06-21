Ни одна из систем Patriot, которые имеет Украина, не пострадали во время последних массированных российских ударов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.
"Что касается "Петриотов" - хочу опровергнуть информацию - в результате этих массированных ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена. То, что было вброшено где-то в медиа - это не соответствует действительности", - заверил глава государства.
Он также рассказал о работе украинской ПВО, отметив, что примерно треть от "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы, которые уже почти не полагаются на пулеметы, а все чаще используют более инновационное оружие, вроде дронов-перехватчиков.
"Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки (речь идет об атаке РФ по Украине 20 июня - УНИАН) десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает", - отметил глава государства.
Он также отметил, что была достигнута договоренность о финансировании производства таких дронов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также на саммите G7 - с премьер-министром Канады Марком Карни.
"И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство", - заверил президент.
Он также подчеркнул, что Украина уже законтрактовала на этот год артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны.
Также Зеленский анонсировал подписание летом договоренностей о начале экспорта украинских технологий за границу с целью открытия линий производства оружия в странах Европы.
"Мы говорим о военных технологиях - исключительно о дронах разного типа, о ракетах и, возможно, артиллерии. Уже есть договоренности. Понятно, что не могут технологии поступать русским и, соответственно, с такими странами, которые симпатизируют рф, мы не будем работать. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные силы", - подчеркнул президент.
Российские атаки
Напомним, ночью 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в городе зафиксировано более 10 попаданий, сгорела многоэтажка. Известно о погибшей и более 10 раненых.
Сегодня Россия запустила по Украине 272 БПЛА и 8 ракет. Основной целью удара был Кременчуг на Полтавщине, зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что Украине надо развивать дроновое ПВО, в том числе и направление дронов-перехватчиков, но без мобильных огневых групп (МОГ) не обойтись.