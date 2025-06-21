Президент также также рассказал о работе украинской ПВО.

Ни одна из систем Patriot, которые имеет Украина, не пострадали во время последних массированных российских ударов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

"Что касается "Петриотов" - хочу опровергнуть информацию - в результате этих массированных ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена. То, что было вброшено где-то в медиа - это не соответствует действительности", - заверил глава государства.

Он также рассказал о работе украинской ПВО, отметив, что примерно треть от "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы, которые уже почти не полагаются на пулеметы, а все чаще используют более инновационное оружие, вроде дронов-перехватчиков.

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"Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки (речь идет об атаке РФ по Украине 20 июня - УНИАН) десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает", - отметил глава государства.

Он также отметил, что была достигнута договоренность о финансировании производства таких дронов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также на саммите G7 - с премьер-министром Канады Марком Карни.

"И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство", - заверил президент.

Он также подчеркнул, что Украина уже законтрактовала на этот год артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны.

Также Зеленский анонсировал подписание летом договоренностей о начале экспорта украинских технологий за границу с целью открытия линий производства оружия в странах Европы.

"Мы говорим о военных технологиях - исключительно о дронах разного типа, о ракетах и, возможно, артиллерии. Уже есть договоренности. Понятно, что не могут технологии поступать русским и, соответственно, с такими странами, которые симпатизируют рф, мы не будем работать. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные силы", - подчеркнул президент.

Российские атаки

Напомним, ночью 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в городе зафиксировано более 10 попаданий, сгорела многоэтажка. Известно о погибшей и более 10 раненых.

Сегодня Россия запустила по Украине 272 БПЛА и 8 ракет. Основной целью удара был Кременчуг на Полтавщине, зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что Украине надо развивать дроновое ПВО, в том числе и направление дронов-перехватчиков, но без мобильных огневых групп (МОГ) не обойтись.

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