Путин также потребовал, чтобы Украина не вступала ни в какие иностранные союзы.

Российский глава Владимир Путин настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые Россия незаконно объявила своими. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта". Такие заяления он сделал в интервью Sky News Arabia.

Кроме того, Путин заявил, что условиями для прекращения войны является нейтралитет Украины и прекращение любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Он также подчеркнул необходимость не вооружать Украину ядерным оружием.

Он также требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".

Видео дня

Путин также обвинил "внешних игроков", в том, что они не стремятся положить конец конфликту, а используют Украину для достижения своих целей.

"Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сторон, которые работают против России", - сказал он.

Планы Путина в Украине

Ранее Путин заявил, что "в принципе" не исключает захвата Россией города Сумы.

Он также сказал, что российские войска уже находятся на территориях за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, а затем напомнил поговорку "где ступает нога русского солдата, там и Россия".

Аналитики ISW подчеркивают, что Путин явно демонстрирует, что он не удовлетворится захватом Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и будет использовать буферные зоны как предлог для оправдания своих дальнейших территориальных притязаний.

Вас также могут заинтересовать новости: