Израиль ликвидировал командира КСИР, ответственного за запуски дронов

ЦАХАЛ сообщает, что высокопоставленный иранский командир был ликвидирован в результате авиаудара.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.

"Вчера (20 июня - УНИАН) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отмечается, что в рамках своих полномочий Джудаки организовал сотни атак беспилотников на территорию Израиля из района Ахваз на юго-западе Ирана. После ликвидации Тахера Фура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

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Напряжение на Ближнем Востоке - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что даст Ирану максимальный срок в две недели для заключения сделки, однако вряд ли сможет добиться каких-то дипломатических успехов, поскольку переговоры с Тегераном всегда длительные и сложные даже при самых благоприятных обстоятельствах. Как пишет The New York Times, не факт, что 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений.

Зато в США предупреждали, что Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против страны.

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