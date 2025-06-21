Россияне накопили по несколько тысяч ударных дронов и обманок.

Россия за сутки максимально может запускать по Украине до 500 беспилотников. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.

В частности, как рассказали в разведке, на 15 июня РФ накопила более 6 тысяч ударных дронов типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

При этом Россия может производить до 170 таких дронов в сутки и планирует до конца года нарастить производство до 190 единиц в день, отмечают в ГУР.

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Таким образом сейчас враг способен запускать до 300 ударных дронов за одни сутки, а с учетом имитаторов их максимальное количество может достигать 500 единиц, отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что России удалось существенно нарастить производство ударных дронов и их имитаторов за счет налаживания замкнутого цикла производства, поэтому она практически не зависит от поставок из Ирана.

Российские атаки по Украине

Ранее в ГУР сообщали, что Россия сейчас имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет, в частности, до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр"; до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые запускают истребители МиГ-31К.

При этом ежемесячно Россия производит до 195 ракет.

Сергей "Флеш" Безкрестнов отмечал, что россиянам ничто не мешает увеличить производство "шахедов" еще вдвое или втрое. И поэтому не исключено, что однажды россияне запустят не 300-400 "шахедов" за вечер, а 800. И к этому украинская оборона должна быть готова заранее.

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