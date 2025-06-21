Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком – Razer Blade 16.

Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели промежуточные итоги 2025 года и выбрали самое удачное игрового железо и лучшую периферию на текущий момент.

К примеру, наиболее удачным процессором специалисты назвали AMD Ryzen 7 9800X3D. По игровой производительности он сопоставим с куда более дорогим AMD Ryzen 9 9950X3D. В категории игровых ноутбуков выбор пал на Razer Blade 16 с GeFoce RTX 5070.

Лучшее "железо" 2025 года от PC Gamer

Лучший монитор — MSI MPG 321URX

— MSI MPG 321URX Лучший игровой ПК — HP Omen 35L

— HP Omen 35L Лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT.

— Minisforum AtomMan G7 PT. Лучшая материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi

— MSI MAG X870 Tomahawk WiFi Лучшая оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200

— G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 Лучший SSD-накопитель — WD_Black SN7100

— WD_Black SN7100 Лучший геймпад — Xbox Wireless Controller

— Xbox Wireless Controller Лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha.

— HyperX Cloud Alpha. Лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless

— ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

— Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Лучшая камера — Elgato Facecam MK.2

— Elgato Facecam MK.2 Лучшее кресло — Secretlab Titan Evo.

— Secretlab Titan Evo. Лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL.

— Secretlab Magnus Pro XL. Лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone

— Shure MV6 USB Gaming Microphone Лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X

Видео дня

Ранее эксперты называли видеокарты с лучшим соотношением цены и качества в 2025 году. Наиболее выгодной карточкой для 1080р-гейминга оказалась свежая GeForce RTX 5060.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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