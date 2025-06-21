В PC Gamer выбрали лучшее железо 2025 года / коллаж УНИАН, фото IGN,Asus

Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели промежуточные итоги 2025 года и выбрали самое удачное игрового железо и лучшую периферию на текущий момент.

К примеру, наиболее удачным процессором специалисты назвали AMD Ryzen 7 9800X3D. По игровой производительности он сопоставим с куда более дорогим AMD Ryzen 9 9950X3D. В категории игровых ноутбуков выбор пал на Razer Blade 16 с GeFoce RTX 5070.

Лучшее "железо" 2025 года от PC Gamer

  • Лучший монитор — MSI MPG 321URX
  • Лучший игровой ПК— HP Omen 35L
  • Лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT.
  • Лучшая материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
  • Лучшая оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200
  • Лучший SSD-накопитель — WD_Black SN7100 
  • Лучший геймпад — Xbox Wireless Controller
  • Лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha.
  • Лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless 
  • Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
  • Лучшая камера — Elgato Facecam MK.2
  • Лучшее кресло — Secretlab Titan Evo.
  • Лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL.
  • Лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone
  • Лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X 

Видео дня

Ранее эксперты называли видеокарты с лучшим соотношением цены и качества в 2025 году. Наиболее выгодной карточкой для 1080р-гейминга оказалась свежая GeForce RTX 5060.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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