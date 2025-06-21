Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели промежуточные итоги 2025 года и выбрали самое удачное игрового железо и лучшую периферию на текущий момент.
К примеру, наиболее удачным процессором специалисты назвали AMD Ryzen 7 9800X3D. По игровой производительности он сопоставим с куда более дорогим AMD Ryzen 9 9950X3D. В категории игровых ноутбуков выбор пал на Razer Blade 16 с GeFoce RTX 5070.
Лучшее "железо" 2025 года от PC Gamer
- Лучший монитор — MSI MPG 321URX
- Лучший игровой ПК— HP Omen 35L
- Лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT.
- Лучшая материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi
- Лучшая оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200
- Лучший SSD-накопитель — WD_Black SN7100
- Лучший геймпад — Xbox Wireless Controller
- Лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha.
- Лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless
- Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
- Лучшая камера — Elgato Facecam MK.2
- Лучшее кресло — Secretlab Titan Evo.
- Лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL.
- Лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone
- Лучшее портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X
Ранее эксперты называли видеокарты с лучшим соотношением цены и качества в 2025 году. Наиболее выгодной карточкой для 1080р-гейминга оказалась свежая GeForce RTX 5060.
Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.