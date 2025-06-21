НАТО больше не имеет права на существование, времена изменились, - министр обороны Италии

Крозетто отметил, что Альянсу необходимо пересмотреть новую геополитическую реальность и адаптироваться к ней.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на фоне подготовки к саммиту НАТО заявил, что Североатлантический альянс больше не отвечает современным вызовам, передает DW.

"НАТО больше не имеет права на существование. Времена изменились", - внезапно заявил Крозетто, выступая в Университете Падуи.

По словам министра, мировой порядок сместился, и ни США, ни Европейский Союз уже не являются его центром. В этом контексте он призвал НАТО адаптироваться к новой геополитической реальности и налаживать сотрудничество со странами Глобального Юга, чтобы сохранить способность обеспечивать мир и безопасность.

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Отдельно Крозетто раскритиковал современную роль Евросоюза. Он заявил, что время Европы уже "прошло".

"Мы говорим о Европе так, будто она еще что-то значит. Но ее время прошло. Она так и не получила ни общей внешней политики, ни оборонной структуры", - добавил он.

Саммит НАТО-2025 - главные новости

Напомним, что 24-25 июня 2025 года в Гааге (Нидерланды) состоится очередной саммит НАТО - впервые в истории Альянса на территории этой страны. Мероприятие пройдет в World Forum и соберет около 45 глав государств, 6 тысяч делегатов и более 2 тысяч журналистов. Это также первый саммит под председательством нового генерального секретаря - Марка Рютте, бывшего премьера Нидерландов.

Основной темой станет повышение оборонных расходов стран-членов. Обсуждается новая цель - 5% ВВП к 2032 году, из которых 3,5% должны быть направлены непосредственно на оборону. Этот план вызвал разногласия: страны Балтии поддерживают его, а Испания выразила жесткое неприятие.

Важное место на саммите будут занимать вопросы поддержки Украины, сдерживания России и адаптации к новым вызовам со стороны Китая и гибридных угроз. Также в центре внимания - позиция США. Дональд Трамп заявил, что США не обязаны выполнять союзнические обязательства, если другие страны не тратят достаточно на оборону.

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