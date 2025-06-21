Осадки ожидаются и сегодня, и завтра.

В течение выходных в Украине ожидается неустойчивая и довольно прохладная погода с температурой ниже нормы, ощутимым ветром и дождями. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 21 июня

В западных областях в районе Полесья, а также в Винницкой области пройдут небольшие дожди. Ветер 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут +18...+23 °С.

На севере Украины в течение суток пройдут небольшие кратковременные дожди, днем местами в сопровождении грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Днем термометры покажут +17...+22 °С.

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В центральных областях ожидается переменная облачность и кратковременные дожди в течение суток. Днем местами также возможны отдельные грозы. Ветер 7 - 12 м/с, температура днем +18...+23 °С.

На юге Украины днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет 9 - 14 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +19...+24 °С.

На востоке Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер 7 - 12 м/с, температура днем +17...+22 °С.

Погода 22 июня

В западных регионах Украины ночью без осадков, а утром и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 °С, днем +20...+25 °С, на Закарпатье потеплеет до +27 °С.

На севере ночью будет сухо, а днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 17 - 22 м/с. Ночью будет +6...+12 °С, днем +17...+22 °С.

В центральных областях ночью также будет сухо, а днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15 - 20 м/с. Ночью будет +8...+13°С, днем +21...+26°С.

На юге Украины в воскресенье будет тепло и солнечно. Без осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+16 °С, днем разогреет до +24...+29 °С.

На востоке ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер 7 - 12 м/с, при грозах возможно усиление до 15 - 20 м/с. Ночью температура будет в пределах +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз

По данным Укргидрмоетцентра, в ближайшие ночи температура ожидается в пределах +8°...+13°. Днем 21 июня столбики термометров покажут +16°...+23°, а в течение 22 и 23 июня воздух будет прогреваться уже до +19°...+24°. В Западных и южных областях потеплеет до +23°...+29°.

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