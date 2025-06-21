Враг пытается реализовать численное преимущество и прорвать оборону ВСУ.

Оккупанты продолжают медленными темпами продвигаться на фронте, и за минувшие сутки имели успехи возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

В частности, по данным DeepState, враг продвинулся возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко.

Между тем в ОСУВ Хортица рассказали, что враг не прекращает атак на всех направлениях, однако украинские защитники удерживают позиции.

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"На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены неподалеку Ступочек, Предтеченого, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Яблоновки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено", - говорится в сообщении группировки в Telegram.

Также на Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать оборону возле нескольких населенных пунктов.

"С применением трех ББМ пытался продвигаться в направлении Новооленовки и Новоторецкого. В результате огневого поражения вражеская бронетехника была повреждена и уничтожена", - отметили украинские бойцы.

Отмечается, что противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак, однако Сил обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

"На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Свободного Поля, Богатыря, Комара, Шевченкового и Запорожья Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - сообщили в ОСУВ "Хортица".

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Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что в Сумской области российские оккупанты могли зайти на окраину населенного пункта Юнаковка, откуда до Сум по прямой около 22 километров, в частности, большой лес. Он добавил, что в случае, если РФ удастся продвинуться дальше и зайти в этот лес - ситуация для Сил обороны будет опасной.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что россияне выбрали для себя Торецкое направление приоритетным во время летне-осенней наступательной кампании. Отмечается, что такие выводы сделаны на фоне применения значительных объемов бронетехники врагом на этом направлении.

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