Константин рассказал подробнее о решении сына.

Сын известного украинского телеведущего Константина Грубича пополнил ряды ВСУ.

Фото в военной форме на днях опубликовал в сети сам 28-летний Ярослав. А позже звездный отец сделал репост поста и на своей странице в Facebook.

"Родная кровь", - лаконично подписал телеведущий.

Видео дня

Однако позже Константин рассказал подробнее о мобилизации сына.

"Откровенно признаюсь: мне совсем не хочется, чтобы какая-то информация о сыне исходила от меня. Максимум, что я считаю с моей стороны корректным, - это перепостить сообщение из его соцсетей, что я, собственно, и сделал. Ярослав - взрослый парень. Если вам интересно, можете обратиться к нему напрямую. Если посчитает нужным - ответит", - отметил телеведущий в комментарии для OBOZ.UA.

Грубич добавил, что решение Ярослава присоединиться к ВСУ вызревало несколько лет. Мужчина также признался, что теперь очень волнуется за него.

"Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все. Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был жив - и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело - переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей", - сказал он.

К слову, ранее Константин Грубич рассказывал, что самый большой его страх - это то, что сына могут мобилизовать. Ведущий отец троих детей, однако в 2014 году трагически умерла его дочь Ольга, которой тогда было 17 лет. Девушку сбила машина, но до сих пор не могут найти виновного. Сейчас мужчина воспитывает сына Ярослава и дочь Владиславу.

Напомним, ранее мобилизованный в ВСУ Никита Ломакин заявил, как загремел в госпиталь из-за страха.

Вас также могут заинтересовать новости: