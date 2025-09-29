Издание предполагает, что целью последних провокаций России является поссорить между собой Европу и США.

На протяжении десятилетий периодически Россия нарушала воздушное пространство союзников НАТО. Но, по словам западного чиновника, за последний год количество нарушений примерно удвоилось, пишет The Economist.

Издание отмечает, что нарушение воздушного пространства Эстонии стало самым серьезным за последние 20 лет. Более того, атака беспилотниками по территории Польши стала крупнейшим нарушением за 76-летнюю историю альянса.

Примечательно, что до 2025 года НАТО только 7 раз за всю свою историю применяло статью 4, которая предусматривает проведение консультаций между 32 членами альянса. За последние две недели ее применяли уже дважды: сначала Польшей, а впоследствии - Эстонией.

Во время инцидента 19 сентября Италия, Финляндия и Швеция подняли истребители, чтобы сопровождать сразу три российских самолета, которые так и не изменили свой курс и не вышли с ними на радиосвязь.

Издание отмечает, что инциденты с беспилотниками являются более запутанными. 22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло временно пришлось закрывать из-за зафиксированных в их воздушном пространстве неизвестных дронов.

"Нет сомнений, что все указывает на то, что это работа профессионального актера. Я бы назвал это гибридной атакой", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В публикации говорится, что западные чиновники не знают причины, почему Россия усилила свои провокации. По мнению некоторых союзников, инциденты в Польше и Эстонии были случайными и произошли из-за российской халатности, но Польша с этой версией категорически не согласна.

За почти четыре года полномасштабной военной агрессии против Украины, Россия пыталась запугать Европу и заставить ее уменьшить военную помощь Украине. Издание отмечает, что Путин в этом не преуспел.

Однако, последние действия, вероятно, направлены на то, чтобы вбить "клин" между Европой и США, а также между европейскими членами НАТО. Такие российские вторжения, по мнению издания, создают впечатление, что Европа не способна защитить свое воздушное пространство. Тем самым, подрывается доверие общественности к своим правительствам.

В статье говорится, что эти случаи также показали, что президент США Дональд Трамп не имеет большого желания поддерживать своих европейских партнеров в кризисный момент. Кроме этого, они подчеркивают внутренние разногласия в Европе относительно того, как реагировать на подобные инциденты.

Издание поделилось, что многие союзники хотят действовать осторожно. Например, руководитель шведских воздушных сил, генерал-майор Йонас Викман заявил, что не имеет полномочий сбивать российские самолеты, если это будет необходимо.

Он пояснил, что во время инцидента в Эстонии, НАТО, в том числе, с помощью шведских самолетов, могло отследить вторжение России. Викман добавил, что хоть российские самолеты и были вооружены ракетами "воздух-воздух", они не представляли очевидной угрозы для наземных объектов.

Указывается, что на бумаге каждый союзник НАТО имеет право сбивать все, что угодно без разрешения от альянса. Однако, есть определенные опасения, что в случае, если Россия пойдет на эскалацию конфликта, а Трамп останется в стороне, тогда европейцы могут поссориться из-за решения, насколько поддерживать союзника, который сбил российский самолет.

Поэтому, издание отмечает, что все союзники по НАТО согласны с тем, что статус-кво становится неустойчивым.

Последствия российских провокаций в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель якобы готовит Европейский Союз к длительному противостоянию с Россией. По его словам, Брюссель поставил на ближайшие десятилетия цель победить Россию на Востоке. Для этого, по словам Орбана, каждый гражданин Европы, компания и страна, должна служить этой цели. Премьер Венгрии подчеркнул, что Будапешт не хочет этого.

Также мы писали, что в рамках создания "стены дронов" европейские страны, особенно с восточного фланга НАТО, разрабатывают многоуровневую систему противовоздушной обороны. Ожидается, что с ее помощью можно будет выявлять дроны на ранней стадии и уничтожать их. В этом проекте участвуют балтийские страны, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина, которая хоть и не будет защищена "стеной" от российских БпЛА, но пока имеет наибольший опыт в их уничтожении.

