Премьер-министр Венгрии отметил, что Будапешт не хочет воевать с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 28 сентября, заявил, что Брюссель якобы готовит Европейский Союз к длительному противостоянию с Россией, сообщает Hir TV.

Орбан отметил, что Будапешт не поддерживает стратегию Евросоюза и не хочет противостоять стране-агрессору.

"В Брюсселе прямо говорят: цель на десятилетие - победить Россию на Востоке. То есть каждый европеец, каждая компания и государство ЕС должны служить этой цели. Мы, венгры, этого не хотим!", - заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан сравнил современный Евросоюз "со старыми империями", которые хотели подчинить себе другие народы.

Отношения Венгрии и Украины

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во время визита во Францию прочитал историческую лекцию в стиле Путина для студентов Парижского института политических исследований, во время которой заявил, что, по его мнению, Украине следует отдать россиянам пять своих регионов ради мирного соглашения так же, как после Первой мировой войны Венгрия отдала две трети ранее подчиненных ей территорий. Мадяр отметил, что это лучше, чем рисковать потерей всего государства. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил на это заявление, отметив, что Украине не нужны советы, а Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет.

Также мы писали, что Европейская комиссия нашла юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений, поскольку ее правительство препятствует плану Евросоюза по изъятию 140 млрд евро из замороженных российских активов и передачи этой суммы в кредит Украине. Объясняется, что план Брюсселя по изъятию российских резервов требует единогласного решения 27 стран-членов. Источники, знакомые с планами, сообщили изданию, что Еврокомиссия будет основывать свои действия на ряде выводов Евросовета, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились еще 19 декабря 2024 года. Однако, издание отметило, что достичь более широкого соглашения будет непросто. В потенциальном списке есть и другие дружественные к РФ страны, в частности, Словакия.

