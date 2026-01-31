Резкий разворот: Саудовская Аравия непублично поддержала возможный удар США по Ирану, - Axios

По данным Axios, позиция Эр-Рияда на закрытых переговорах в Вашингтоне резко отличалась от его публичных заявлений о необходимости деэскалации.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время закрытого брифинга в Вашингтоне выразил поддержку возможному американскому удару по Ирану, заявив, что в случае отказа президента США Дональда Трампа от реализации своих угроз иранский режим только укрепится. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника, присутствовавших на встрече.

По данным издания, позиция саудовского министра на закрытых переговорах существенно отличалась от публичной риторики Эр-Рияда. Официально Саудовская Аравия предостерегала от эскалации и призывала к дипломатическому урегулированию, что, в частности, стало одной из причин отсрочки американского удара.

В четверг принц Халид бин Салман провел ряд закрытых встреч в Белом доме с ключевыми представителями администрации Трампа, в частности с государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хэгсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Основной темой переговоров была возможность силовых действий США против Ирана.

Видео дня

Источники Axios считают, что изменение позиции Эр-Рияда связано с убеждением саудовской стороны, что решение о ударе в Вашингтоне уже фактически принято. В такой ситуации королевство не хочет оказаться в оппозиции к действиям США, несмотря на публичные заявления об "уважении к суверенитету Ирана".

В то же время собеседники издания из региона Персидского залива отмечают, что ситуация остается патовой: потенциальный удар США несет значительные риски эскалации, но отказ от него может привести к усилению позиций Ирана.

"На этом этапе, если удара не будет, это только придаст смелости режиму", – цитирует Axios слова принца Халида бин Салмана.

Напряжение на Ближнем Востоке

Иран ожидает атаки США в ближайшее время. Иранский лидер Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии из-за предупреждения со стороны военных, сообщают СМИ.

На фоне этих новостей президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется еще одна группа американских военных кораблей. В то же время он выразил надежду на возможность дипломатического решения вопроса.

Кроме того, зафиксированы интенсивные перемещения авиации Воздушных сил США над Атлантикой, что может свидетельствовать о подготовке масштабной операции на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: