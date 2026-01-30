США перебрасывают воздушные танкеры и самолеты РЭБ на Ближний Восток - что происходит

Американские танкеры и самолеты РЭБ направляются в регион Персидского залива на фоне роста напряженности вокруг Ирана.

В течение последних 12 часов зафиксированы интенсивные перемещения авиации Воздушных сил США над Атлантикой, что может свидетельствовать о подготовке масштабной операции на Ближнем Востоке.

Речь идет о группе воздушных танкеров KC-46A Pegasus, которые синхронно выполняют трансатлантический перелет с восточного побережья США. Об этом сообщил военный аналитик @OAlexanderDK в социальной сети X.

По открытым данным авиамониторинга, самолеты совершали маневры, характерные для сопровождения боевой авиации. По оценкам наблюдателей, танкеры обеспечивают перелет шести самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

После дневной пересадки авиагруппа взяла курс на Испанию, где ожидается короткая остановка или перегруппировка. Следующим пунктом маршрута, вероятно, станет Катар – ключевой хаб США для военных операций в регионе Персидского залива.

Самолеты EA-18G Growler специализируются на подавлении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронных средств противника, что делает их критически важным элементом ударных и наступательных операций.

Совокупность маршрутов, тип задействованной авиации и темпы переброски могут указывать на наличие политического решения об активных действиях против Ирана, хотя никаких официальных заявлений со стороны Вашингтона пока не обнародовано.

Напряженность на Ближнем Востоке

На днях президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к Ирану направляется еще одна группа американских военных кораблей. В то же время он выразил надежду на возможность дипломатического решения вопроса.

На фоне этого заявления СМИ сообщили, что Иран ожидает атаки США в ближайшее время. Иранский лидер Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии из-за предупреждения со стороны военных.

