'Чтобы не повторилось, как в Украине': Лукашенко призвал Армению не поддерживать ЕС

Он обратился к гражданам Армении и посоветовал "не торопиться" с выбором.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко предостерег Армению от повторения "того, что произошло в Украине" из-за амбиций государства по вступлению в Европейский Союз. Об этом он заявил во время саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает "БЕЛТА".

В частности, он посоветовал народу Армении "быть очень осторожным" при выборе будущего развития, выбирая между ЕС и Евразийским экономическим союзом - организацией региональной экономической интеграции, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Лукашенко связал заявления о вступлении Армении в Евросоюз с предстоящими выборами, которые планируется провести 7 июня.

"Мы не давим на людей, мы понимаем, что это политическая игра - скоро выборы в Армении. Естественно, что это делают для выборов. Но армянское руководство делает это напрасно. Это становится унижением Евразийского экономического союза. И все члены ЕАЭС единодушно согласились с этим", - высказался белорусский лидер.

Он призвал граждан Армении "не торопиться" с выбором, "думать" и быть "мудрыми людьми", чтобы "не повторить того, что произошло в Украине".

"Армяне должны быть очень осторожны, чтобы, не дай Бог, не повторить того, что произошло в Украине. В Украине все началось именно так", - заявил Лукашенко.

Последние заявления белорусского диктатора

Ранее Лукашенко отреагировал на заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта (Мадяра) Бровди о 500 целях в Беларуси на случай вторжения в нашу страну. На такие слова он пригрозил ударом по Украине.

"Они (украинцы - УНИАН), может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас есть для них 500 целей. У нас есть одна очень серьезная цель с очень точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают", - отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер заявлял, что сочувствует Зеленскому.

"Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая раздается из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я стараюсь ему сочувствовать. Идет война, все может быть, человек находится под серьезным давлением, выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать ситуацию. Возможно, я не все знаю, это его дело", - высказался он.

