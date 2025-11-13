При этом Хрупалла заявил об угрозе для Германии со стороны Польши.

Лидер пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что Путин не представляет угрозы для его страны, в отличие от Польши, пишет Politico.

Путин "ничего мне не сделал", — заявил Хрупалла, в эфире немецкого общественного телевидения. "В настоящее время я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России".

"Возьмём, к примеру, Польшу", — сказал Хрупалла, сославшись на отказ страны экстрадировать гражданина Украины, подозреваемого немецкими властями в саботаже газопровода "Северный поток" в 2022 году. "Польша также может представлять для нас угрозу".

Как отмечает Politico, ведущие немецкие политики все чаще представляют АдГ как партию, представляющую интересы России внутри Германии, а некоторые даже утверждают, что Кремль использует доступ партии к официальной информации для шпионажа.

Однако Хрупалла решительно отверг эти обвинения.

"Они обвиняют нас в том, чего никогда не смогут доказать, и я считаю это вероломством", — сказал он во время ток-шоу.

Комментарии Хрупаллы прозвучали на фоне внутреннего раскола "Альтернативы для Германии" из-за группы политиков, планировавших поездку в Россию для участия в международной конференции стран БРИКС в Сочи.

Другой сопредседатель "Альтернативы для Германии", Элис Вайдель, которая стремится улучшить имидж "Альтернативы для Германии", обуздать некоторых из наиболее открыто пророссийски настроенных политиков и стремится к более тесным отношениям с администрацией Дональда Трампа в США, попыталась помешать политикам приехать на конференцию, что свидетельствует о растущем расколе внутри её партии по вопросу о том, насколько далеко должна зайти поддержка России.

"Мы не должны продолжать в том же духе", — заявила она журналистам в Бундестаге во вторник. "Мы не можем себе этого позволить и не хотим этого".

Немецкая "АдГ и Россия

Ранее партию "АдГ" обвинили в целенаправленном злоупотреблении парламентскими полномочиями для сбора и передачи Кремлю секретной информации о военных возможностях страны.

Отмечается, что члены "АдГ" систематически присылали правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры. По данными СМИ, эту информацию могли передавать России.

