На саммите ЕС обсудят ситуацию в Украине и России

Участники двухдневного саммита ЕС, который начнется сегодня в Брюсселе, среди прочего, обсудят ситуацию в Украине и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале саммита сообщила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен.

"Это будет последний саммит для президента Европейской комиссии Жозе Манэуля Баррозу. Он подчеркнет необходимость достичь договоренности по энергетическому пакету, который, как известно, Комиссия предложила в начале этого года. Лидеры ЕС также обсудят ситуацию в Украине и России и экономическую ситуацию в Европе", - сказала она.

Кроме того, Хансен сообщила, что европейские лидеры также будут обсуждать мероприятия по предотвращению распространения в ЕС вируса Эбола.

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„В связи с этим Баррозу сообщит о выделении 24,4 млн евро на разработку вакцины от этого вируса”, - добавила представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, начнется саммит ЕС рабочей сессией, во время которой будет обсуждаться политика в сфере энергетики и климата на период до 2030 года.

Второй день саммита будет посвящен экономической ситуации в ЕС.

Это будет последний саммит, который пройдет под председательством действующего президента Совета ЕС Германа ван Ромпея. Следующий саммит проведет Дональд Туск, экс-премьер-министр Польши, избранный на эту должность.