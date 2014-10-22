Минское соглашение будет в фокусе внимания саммита лидеров ЕС - дипломат
Лидеры Европейского Союза на саммите, который состоится 23-24 октября в Брюсселе, будут обсуждать российско-украинский кризис.
Этот вопрос является вторым в повестке дня и будет обсуждаться во второй половине первого дня саммита, сообщил сегодня, накануне мероприятия, агентству УНИАН высокопоставленный дипломат.
"Украина и Россия. Мы сфокусируемся на недавнем развития событий и на том, как может быть выполнено Минское соглашение", - сказал он.
Читайте такжеПорошенко и Путин договорились о полном выполнении Минского протокола - БаррозуНачнется саммит рабочей сессией, во время которой будет обсуждаться политика в сфере энергетики и климата на период до 2030 года.
Второй день саммита будет посвящен экономической ситуации в ЕС.
Это будет последний саммит, который пройдет под председательством действующего президента Совета ЕС Германа ван Ромпея. Следующий саммит проведет Дональд Туск, премьер-министр Польши, избранный на эту должность.