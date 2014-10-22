Авиакатастрофой во Внуково займется следователь, который вел дело о гибели президента Польши

Об этом сообщает КоммерсантЪ.

По данным издания, руководителем следственной бригады СКР назначен старший следователь по особо важным делам Михаил Гуревич. Именно он в свое время занимался выяснением обстоятельств крушения под Смоленском Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский.

Кроме того, по данным "Ъ", свою проверку обеспечения безопасности полетов начали сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и ФСО. Ведь аэропорт Внуково и особенно терминал Внуково-3 часто используется первыми лицами как России, так и прибывающих делегаций из других стран.

Читайте такжеВ сети появились фото и видео с места катастрофы во "Внуково"Расследование причин трагедии во Внуково уже стало международным. Расшифровка бортовых самописцев и техническое расследование катастрофы будут проводиться с участием специалистов BEA (полномочного органа Франции по расследованию авиапроисшествий), компании Dassault — разработчика самолета и Unijet — авиакомпании-эксплуатанта.

Прокуратура Парижа также возбудила свое уголовное дело о катастрофе по статье "Непредумышленное убийство".

Напомним, в ночь на 21 октября в аэропорту "Внуково-3" при взлете четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва-Париж, зацепил автомобиль спецтехники, загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. В результате аварии 3 члена экипажа и пассажир - президент французской компании Total Кристоф де Маржери - погибли.

Первым подозреваемым стал водитель снегоуборочной машины, который, по данным следствия, был нетрезв.