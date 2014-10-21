Водитель снегоуборочной машины, которая столкнулась с самолетом во «Внуково», был пьян

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В настоящее время уже установлено, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, возможно, будет принято решение об отстранении ряда сотрудников аэропорта от выполнения обязанностей на период расследования уголовного дела», - говорится в сообщении.

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) по факту авиакатастрофы.

По предварительным данным, 20 октября примерно в 23.00 в аэропорту «Внуково-3» при взлете четырехместный самолет «Фалькон-300», следовавший рейсом Москва - Париж, задел автомобиль спецтехники, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Трое членов экипажа и пассажир, президент французской компании Total Кристоф де Маржери, погибли.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия с участием представителей МАК, изымаются технические документы самолета и пробы топлива из заправщика, допрашиваются в качестве свидетелей сотрудники аэропорта. «В числе приоритетных версий случившегося следствие рассматривает ошибку диспетчеров и действия водителя снегоуборочной машины. Кроме того, будут проверены версии неблагоприятных погодных условий и ошибки пилотирования», - говорится в сообщении.