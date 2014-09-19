Британские ВВС были подняты по тревоге из-за российских бомбардировщиков возле границы
20:52, 19 сентября 2014Мир
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 приближались к территории Великобритании.
Бомбардировщик Ту-95 / Википедия
Сообщается, что британские ВВС были подняты по тревоге с военной базы в Шотландии, чтобы перехватить российские бомбардировщики Ту-95, поскольку те находились в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании, передает британская газета Daily Mail.
Как сообщал УНИАН, два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в полдень 18 сентября.
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