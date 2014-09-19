Британские ВВС были подняты по тревоге из-за российских бомбардировщиков возле границы

Сообщается, что британские ВВС были подняты по тревоге с военной базы в Шотландии, чтобы перехватить российские бомбардировщики Ту-95, поскольку те находились в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании, передает британская газета Daily Mail.

Как сообщал УНИАН, два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в полдень 18 сентября.