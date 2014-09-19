Британские ВВС были подняты по тревоге из-за российских бомбардировщиков возле границы

20:52, 19 сентября 2014
Мир
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 приближались к территории Великобритании.

Ту-95 / Википедия

Сообщается, что британские ВВС были подняты по тревоге с военной базы в Шотландии, чтобы перехватить российские бомбардировщики Ту-95, поскольку те находились в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании, передает британская газета Daily Mail.

Как сообщал УНИАН, два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в полдень 18 сентября. 

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