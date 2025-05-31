В прошлом году Великобритания тратила на оборону около 2,3% ВВП.

Не позже 2034 года расходы Великобритании на оборону достигнут 3% ВВП. Такую уверенность высказал британский министр обороны Джон Хили дал интервью Times

Издание отметило, что ранее британский премьер-министр Кир Стармер говорил о достижении цели в 3% менее определенно. Он также назвал 2034 год, но отмечал, что это произойдет лишь при благоприятных экономических условиях.

Теперь же источник Би-би-си в правительстве Британии рассказал, что у Хили есть "полная уверенность" в достижении этого показателя к намеченному сроку.

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Как пояснил изданию обознанный источник в правительстве, рост оборонных расходов до 3% к 2034 заложен в качестве базового условия оборонной стратегии.

В прошлом году Великобритания тратила на оборону около 2,3% ВВП. При этом в НАТО хотят, чтобы раты были доведены до 5% ВВП.

Расходы на оборону в мире

Расходы на оборону в мире растут, но не на те цели. В частности, страны хотят вкладываться в старые дорогие технологии, но сейчас это нецелесообразно.

Дело в том, что сейчас актуальны дешевые дроны и ракеты, которые уже способны уничтожать колонны российских танков. А йеменские повстанцы-хуситы использовали такие средства для уничтожения кораблей в Красном море.

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