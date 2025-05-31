Пограничники показали видео уничтожения таких точек запуска вражеских дронов.

В приграничных населенных пунктах оккупанты пошли на хитрость и начали запускать дроны через дыры в крышах домов.

Об этом сообщает 15 мобильный пограничный отряд "Стальной кордон". "Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что разведчикам "Стальной границы" удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций и уничтожить их FPV- дронами.

Пограничники показали видео уничтожения таких точек запуска вражеских дронов.

Действия оккупантов на фронте

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов рассказывал об определенных новинках, которые начал применять враг для уменьшения потерь бронетехники, а также для маскировки дронов. В частности, россияне начали натягивать антидронные сетки вдоль дорог. Он отмечал, что также растет применение оккупантами дронов на оптоволокне.

Трегубов рассказал, что при этом враг прибегает к хитрости: устраивает дроновые засады, когда дрон ждет вдоль дороги и, когда приближается украинская техника, только тогда дрон снова взлетает и атакует. При этом он добавил, что это не та стратегия, которая бы позволила россиянам изменить ход боевых действий или принципиально повлиять на войну.

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