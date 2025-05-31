Сырский: Россия пошла в наступление на Запорожском направлении

Отдельно главнокомандующий ВСУ добавил, что операция на Курском направлении продолжается.

Россия начала активное наступление на Запорожском направлении. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на итоговом совещании по результатам деятельности Вооруженных Сил Украины в мае, сообщает Генштаб.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - отметил Сырский.

Главком добавил, что ВСУ уничтожают врага и его оборонительный потенциал и в глубоком тылу. Средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

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Отдельно Сырский добавил, что операция на Курском направлении продолжается.

Летнее наступление России - что известно

В 2025 году Россия продолжает эскалацию на фронте, сосредотачивая усилия на Востоке и Севере Украины. Летнее наступление Кремля имеет целью истощение украинских сил, прорыв обороны и создание стратегического давления на Киев и западных партнеров.

Харьковское направление: РФ пытается закрепиться вблизи границы, углубляя буферную зону и терроризируя регион постоянными обстрелами.

Донбасс: активные штурмы в районе Часового Яра, Клещеевки, Авдеевки - цель продвинуться к Краматорску и Славянску.

Авиаудары и дроны: Россия значительно нарастила использование FPV-дронов, глайдеров и модифицированных ракет. Усиливается давление на тыл и логистику Украины.

Живая сила: Кремль продолжает скрытую мобилизацию, формирует новые корпуса, несмотря на большие потери.

Цель наступления - не только территориальные достижения, но и создание политической усталости на Западе перед выборами в США и переговорами о помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.

Как пишет CNN, в мае Россия резко активизировала массированные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, параллельно ведя наступательные действия вдоль линии фронта - от Сумщины до Запорожья. Киев отвечает "стеной дронов".

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