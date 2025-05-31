Сырский: Россия пошла в наступление на Запорожском направлении

Россия начала активное наступление на Запорожском направлении. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на итоговом совещании по результатам деятельности Вооруженных Сил Украины в мае, сообщает Генштаб.
"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", - отметил Сырский.
Главком добавил, что ВСУ уничтожают врага и его оборонительный потенциал и в глубоком тылу. Средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.
Отдельно Сырский добавил, что операция на Курском направлении продолжается.
Летнее наступление России - что известно
В 2025 году Россия продолжает эскалацию на фронте, сосредотачивая усилия на Востоке и Севере Украины. Летнее наступление Кремля имеет целью истощение украинских сил, прорыв обороны и создание стратегического давления на Киев и западных партнеров.
- Харьковское направление: РФ пытается закрепиться вблизи границы, углубляя буферную зону и терроризируя регион постоянными обстрелами.
- Донбасс: активные штурмы в районе Часового Яра, Клещеевки, Авдеевки - цель продвинуться к Краматорску и Славянску.
- Авиаудары и дроны: Россия значительно нарастила использование FPV-дронов, глайдеров и модифицированных ракет. Усиливается давление на тыл и логистику Украины.
- Живая сила: Кремль продолжает скрытую мобилизацию, формирует новые корпуса, несмотря на большие потери.
Цель наступления - не только территориальные достижения, но и создание политической усталости на Западе перед выборами в США и переговорами о помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.
Как пишет CNN, в мае Россия резко активизировала массированные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, параллельно ведя наступательные действия вдоль линии фронта - от Сумщины до Запорожья. Киев отвечает "стеной дронов".