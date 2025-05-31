Путин может атаковать НАТО уже через полгода, генералы взволнованы, - колумнист Bloomberg

Генералов Альянса больше всего пугает равнодушие Кремля к потерям, что дает Путину "свободу действий, которой не имеют его оппоненты в НАТО".

После трех лет жестокой войны в Украине и существенных потерь среди своих войск, Россия все еще остается реальной угрозой для НАТО. И если раньше вопрос звучал - действительно ли Путин способен напасть на Альянс, то теперь генералы обсуждают только: где, когда и как именно он это сделает. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

На этой неделе в Лондоне, в Королевском институте объединенных вооруженных сил, собрались офицеры из 20 стран для стратегических военных обсуждений. Главный фокус - возвращение к корпусной структуре ведения войны, которая была заброшена после распада СССР, но сейчас стремительно реанимируется из-за российской угрозы.

"Те, кому придется участвовать в боевых действиях, не спрашивают, реальна ли угроза нападения России на члена НАТО, а скорее где, когда и в какой форме она произойдет", - пишет Чемпион.

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Риски нового конфликта - реальные

По оценкам датской разведки, Россия может подготовить локальное нападение за 6 месяцев, региональный конфликт в Балтии - за 2 года, а масштабную войну в Европе - за 5 лет.

Несмотря на потери, боевые силы РФ сейчас вдвое больше, чем в 2022 году. Россия наладила массовое производство оружия и БПЛА, а также научилась эффективно бороться с западным вооружением, в частности с HIMARS.

"Российские воздушные силы, созданные для борьбы с НАТО, являются современными и сохранены нетронутыми", - отмечает эксперт.

Россия также совершенствует ракеты типа "Искандер" - по словам западных офицеров, даже системы Patriot не всегда могут их перехватить.

Больше всего пугает генералов равнодушие Кремля к потерям, что дает Путину "свободу действий, которой не имеют его оппоненты в НАТО". Автор резюмирует:

"Война доказала, что небольшое количество чрезвычайно мощных беспилотных летательных аппаратов не может конкурировать за влияние только количеством и адаптивностью".

НАТО пока не готово

Американский 18-й воздушно-десантный корпус - один из немногих, способных быстро развернуться. Но он до сих пор адаптируется к реалиям новой войны. Европейские корпуса - еще в формировании. Логистика - слабое место: железные дороги, порты, заводы станут первыми мишенями ракет РФ в случае масштабного конфликта.

"Чтобы подорвать доверие к НАТО, понадобится лишь беспорядочная атака, скажем, на Эстонию, что Путин смог бы сделать даже сейчас", - отмечает Чемпион.

Даже учения по переброске сил в Восточную Европу планируются только на 2027 год, хотя, как отмечают участники форума, времени на подготовку уже может не быть.

Несмотря на растущее осознание угроз, Европа все еще действует в ритме мирного времени. США же, по мнению автора, вообще "отступают". На этом фоне 1 млрд фунтов стерлингов, который Великобритания планирует потратить на беспилотники, выглядит скорее жестом символического восстановления обороны, чем достаточным ответом.

"Ты бьешься тем, что имеешь в руках. В нынешних условиях этого может быть недостаточно, чтобы сдержать Кремль от продолжения своих планов в отношении великой державы", - резюмировал британский генерал в отставке Руперт Смит.

Россия угрожает НАТО

Москва усиливает риторику и военную активность у границ Альянса. Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии "ответными ударами" в случае конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. РФ также стягивает войска к границе с НАТО.

НАТО реагирует масштабными учениями и усилением обороны на восточном фланге. В Европе растет поддержка укрепления армий и оборонной промышленности.

Путин, в свою очередь, выдвигает условия мира: гарантии нерасширения НАТО и снятие санкций. США заявили о готовности к обсуждению, чем вызвали беспокойство союзников.

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