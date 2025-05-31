В Киеве и Киевской области будет тепло, осадков не предвидится.

В воскресенье, 1 июня, в Киеве и Киевской области будет тепло, осадков не предвидится. Такой прогноз погоды обнародовал Украинский гидрометеорологический центр в Faceboook.

Синоптики прогнозируют в столице и области переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит, 11-16°, днем 22-27°. В Киеве ночью будет 14-16°, днем столбики термометров поднимутся до 23-25°.

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Погода в Украине - новости

В воскресенье, 1 июня, в Украине будет тепло, однако часть регионов все же накроют дожди. Так, осадки ожидаются в юго-восточной части, днем на Закарпатье и Прикарпатье, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях.

Температура ночью составит 11-16°, днем прогреется до 22-27°. В Карпатах ночью будет 5-10°, днем 15-20°.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По его словам, июнь ожидается теплый - со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы.

Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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