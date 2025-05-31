Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО.

Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО - Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 - "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - отметила она.

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Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами".

Она подчеркнула, что соглашение стало возможно благодаря Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции Минобороны Украины, Генеральному штабу ВСУ, Воздушным Силам ВСУ.

F-16 в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 26 мая последние F-16 для Украины покинули Нидерланды. Министр обороны Рубен Брекельманс лично контролировал вылеты. Он напомнил, что в мирное время переход на F-16 забрал бы у Украины годы, однако ее пилоты и техники смогли сделать это в рекордные сроки. Также Брекельманс поблагодарил людей, которые работали над этим в Нидерландах.

Эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон считает, что американские истребители F-16 работают на пределе возможностей на войне в Украине. Учитывая то, что три F-16 уже были потеряны, возникают вопросы относительно их боевой выживаемости.

Как стало известно, российским оккупантам заплатили $200 тысяч за сбивание украинского F-16. Российская компания Fores, которая специализируется на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбиванию первого американского истребителя F-16 в Украине.

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