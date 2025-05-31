Спутник обнаружил на заброшенной советской базе вулкан, изменивший климат планеты.

Неожиданное открытие в одном из самых отдаленных уголков мира может изменить наше понимание глобальных климатических изменений. Спутниковые снимки заброшенной советской базы на острове Симушир, входящем в состав Курильского архипелага, вывели на свет малоизвестный вулкан Заварицкого - вероятного виновника загадочного глобального похолодания 1831 года.

Извержение, которое история не заметила

Новые исследования британских ученых показали, что именно Заварицкий вулкан вызвал внезапное снижение температуры на планете почти на 1°C. Тогда в Европе и Северной Америке наблюдались аномальные атмосферные явления, неурожаи и темное небо. Но источник катастрофы оставался неизвестным более 190 лет.

"Мы понятия не имели, что этот вулкан ответственен за это", - признался вулканолог Уильям Гатчисон, который руководил исследованием.

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От ядерной базы до климатической бомбы

Симушир, бывший закрытый форпост СССР для атомных подводных лодок, десятилетиями оставался белым пятном на карте науки. Лишь после закрытия базы в 1994 году исследователи получили возможность изучать его геологию. Спутниковые технологии помогли обнаружить цепь из пяти вулканов, из которых по крайней мере один может скрывать общую магматическую систему с другими - а значит, иметь потенциал к "цепному" извержению.

Сегодня Симушир - необитаемый, неконтролируемый и без системы сейсмического мониторинга. Если вулканическая активность на острове возрастет, мир может снова столкнуться с глобальными климатическими последствиями - и узнать об этом слишком поздно.

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