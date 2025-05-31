Часто то, что продается в магазине, является не полезным продуктом, а обычным десертом.

Йогурт - один из самых полезных перекусов. Он богат белком, пробиотиками, кальцием, витамином B12. Но если к нему добавить ароматизатор или сахар, этот ценный продукт может превратиться в обычный десерт. Издание Health объяснило, какой йогурт действительно полезен и как выбрать лучший продукт.

Горькая правда заключается в том, что то, что делает йогурт вкусным, то есть сахар, делает его также менее полезным. Поэтому, выбирая йогурт в продуктовом магазине, проверяйте информацию на этикетке, в частности список составляющих. На что следует обратить внимание?

Избыток добавленного сахара

Обязательно проверьте как общее содержание сахара, так и количество добавленного сахара. Выбирайте йогурты с содержанием сахара менее 8-10 граммов на порцию, а в идеале - без добавленного сахара. Также обратите внимание на список ингредиентов. Добавленный сахар может быть в разных формах. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар и фруктовый концентрат - это те продукты, которых следует избегать в составе йогурта.

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Искусственные подсластители, ароматизаторы и красители

Некоторые искусственные добавки - ароматизаторы, подсластители - связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Искусственные ароматизаторы часто обозначаются расплывчатыми фразами вроде "искусственный ароматизатор", "натуральный ароматизатор". Распространенные искусственные подсластители - это аспартам и ацесульфам калия (ацесульфам-К).

Что касается искусственных красителей, то избегайте таких ингредиентов, как Синий 1, Синий 2, Зеленый 3, Красный 3, Красный 4, Желтый 5 и Желтый 6. Вместо этого выбирайте йогурты, в состав которых входит свекольный порошок или куркумин.

Загустители

Густота и консистенция вашего йогурта могут зависеть от наличия в них загустителей - ингредиентов, которых лучше избегать. Например, загуститель каррагинан связывают с проблемами пищеварения и воспалением.

Как выбрать полезный йогурт

Йогурт считается здоровой пищей, если в нём нет ненужных наполнителей.

"Если вы пытаетесь выяснить, какой йогурт лучше всего подходит для вашего общего здоровья, тогда хорошей идеей будет ограничить потребление йогуртов, которые кажутся десертом", - пояснила магистр наук, дипломированный специалист, социальный консультант Эми Браганьини.

В составе здорового йогурта очень мало ингредиентов - всего два или три. Это - пастеризованное молоко, сливки и живые активные культуры. Поэтому при выборе ориентируйтесь на список составляющих.

Большинство йогуртов содержат не менее 10 граммов белка на порцию, но некоторые, например греческий или исландский, могут содержать от 12 до 20 граммов белка на порцию. Именно их стоит выбирать.

Что касается пробиотиков - полезных для кишечника бактерий, то они естественным образом присутствуют в йогурте. Речь идет о таких распространенных штаммах пробиотиков, как Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lacticasebacillus casei.

Йогурты должны быть без добавленного сахара или с низким его содержанием. Дома вы можете самостоятельно подсластить продукт натуральными ингредиентами, такими как фрукты или мед. Если вы покупаете йогурт, содержащий подсластитель, выбирайте подсластители натурального происхождения, например стевия.

Ранее УНИАН рассказывал о пользе греческого йогурта. В частности, речь шла о 6 его преимуществах для здоровья. Как выяснили ученые, этот продукт улучшает здоровье костей, регулирует работу кишечника, положительно влияет на работу сердца, способствует росту мышц, поддерживает длительное чувство сытости, а также помогает регулировать уровень сахара в крови.

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