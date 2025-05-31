Перемирие на фронте без четких гарантий безопасности для Киева не станет концом войны. Украину надо или взять в НАТО, или разместить войска НАТО на ее территории. Такое мнение во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе высказал бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.
По его словам, если говорить просто о прекращении огня, это может быть обычной паузой перед новым наступлением РФ. Поэтому Украина должна получить надежные гарантии безопасности.
"Лучшим решением для Украины было бы членство в НАТО... Если это будет ветировано президентом США, тогда следующим шагом должно стать размещение военного присутствия мощных стран. И в частности мы здесь говорим о Великобритании", - заявил Эбботт.
Переговоры о мире в Украине
Как писал УНИАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый считает, что переговоры между украинской и российской делегациями, запланированные на 2 июня в Стамбуле, являются очередной попыткой Кремля уклониться от настоящего соглашения о мире.
По его словам, россияне имитируют переговоры, чтобы затянуть время и продолжить террор украинцев. Чалый уверяет, что Украине и странам-союзникам не стоит доверять Москве, потому что российские власти делают все возможное, чтобы симулировать переговоры. По мнению Чалого, устойчивого мира не следует ожидать - Россия тянет время и спекулирует, в частности на части населения Украины, которое якобы нуждается в защите от Киева. Однако это не соответствует действительности.
Чалый также отметил, что признание президентом США Дональдом Трампом украинского Крыма российским, станет большой ошибкой, которая приведет к невозможности гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Дипломат пояснил, что сейчас Украина контролирует определенную часть Черного моря, однако после завершения войны ситуация может в корне измениться. Будет ли устойчивый мир, во многом зависит от политики США в отношении оккупированной АРК.