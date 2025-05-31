По словам Эбботта, без гарантий для Украины это будет просто пауза перед новым нападением России.

Перемирие на фронте без четких гарантий безопасности для Киева не станет концом войны. Украину надо или взять в НАТО, или разместить войска НАТО на ее территории. Такое мнение во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе высказал бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

По его словам, если говорить просто о прекращении огня, это может быть обычной паузой перед новым наступлением РФ. Поэтому Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

"Лучшим решением для Украины было бы членство в НАТО... Если это будет ветировано президентом США, тогда следующим шагом должно стать размещение военного присутствия мощных стран. И в частности мы здесь говорим о Великобритании", - заявил Эбботт.

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Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый считает, что переговоры между украинской и российской делегациями, запланированные на 2 июня в Стамбуле, являются очередной попыткой Кремля уклониться от настоящего соглашения о мире.

По его словам, россияне имитируют переговоры, чтобы затянуть время и продолжить террор украинцев. Чалый уверяет, что Украине и странам-союзникам не стоит доверять Москве, потому что российские власти делают все возможное, чтобы симулировать переговоры. По мнению Чалого, устойчивого мира не следует ожидать - Россия тянет время и спекулирует, в частности на части населения Украины, которое якобы нуждается в защите от Киева. Однако это не соответствует действительности.

Чалый также отметил, что признание президентом США Дональдом Трампом украинского Крыма российским, станет большой ошибкой, которая приведет к невозможности гарантировать безопасность судоходства в Черном море. Дипломат пояснил, что сейчас Украина контролирует определенную часть Черного моря, однако после завершения войны ситуация может в корне измениться. Будет ли устойчивый мир, во многом зависит от политики США в отношении оккупированной АРК.

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