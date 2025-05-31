Ученые убедились, что именно эта мелодия уменьшает уровень тревожности на 65%.

Вероятно, вы имели возможность убедиться, как та или иная мелодия может мгновенно поднять настроение, уменьшить тревожность. Однако есть одно произведение, которое особенно эффективно для этого, - это восьмиминутная инструментальная песня Weightless британской группы Marconi Union. Об этом пишет Parade.

Ученые провели научное исследование, во время которого людей попросили как можно быстрее решить сложные головоломки, что должно было повысить уровень их стресса. Участники имели при себе датчики для того, чтобы исследователи могли отслеживать изменения их сердечного ритма и артериального давления. Во время выполнения заданий звучали разные песни, и когда участники слушали Weightless, уровень их тревожности снижался на 65%.

Консультирующий невролог Стивен Аллдер говорит, что существует несколько причин, почему песня Weightless является таким мощным средством для снижения стресса.

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"В отличие от большинства песен, она была написана в сотрудничестве со звукотерапевтами с целью замедления реакции организма на стресс", - пояснил он.

По его словам, темп песни начинается с 60 ударов в минуту, что является средним показателем частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Затем он постепенно замедляется до 50 ударов в минуту.

"Это едва заметное замедление способствует процессу, известному как увлечение, когда частота сердечных сокращений и дыхание слушателя естественным образом начинают соответствовать темпу музыки, физиологическому сдвигу, который способствует расслаблению", - говорит врач.

Как известно, медленная музыка вызывает расслабление, ее включают, например, во время массажа. А быстрая - призвана зарядить энергией, и такая музыка звучит в спортзалах во время тренировок.

"В песне Weightless также нет резких переходов в ритме, тоне или громкости. Это чрезвычайно важно, поскольку внезапные изменения звука могут напугать мозг. Weightless поддерживает постоянный слуховой ландшафт, что способствует спокойствию и уменьшает умственную стимуляцию", - отметил Аллдер.

Как с помощью музыки поддерживать психическое здоровье

Если вы хотите использовать музыку для уменьшения уровня стресса или тревожности, Аллдер советует слушать инструментальную музыку с медленным темпом и предсказуемым ритмом.

"Когда мы слушаем успокаивающую музыку, зона мозга, связанная с самоанализом и тревожными мыслями, может приглушать свою активность. Снижается также активность миндалевидного тела - части мозга, реагирующей на угрозы и запускающей стрессовый ответ. В то же время активируется парасимпатическая нервная система, которая замедляет сердечный ритм и способствует расслаблению. Это может привести к более медленному дыханию, расслаблению мышц и ощущению психологического спокойствия", - пояснил он.

Аллдер добавил, что личные предпочтения также важны в выборе музыки для поддержания психического здоровья. Имеет значение то, что именно успокаивает вас. В общем, если вы испытываете стресс, специалист советует избегать громкой или быстрой музыки, которая может ускорить сердцебиение и усилить тревогу.

"Музыка с эмоционально интенсивными или негативными текстами также может вызвать сильные чувства, которые будут контрпродуктивными, когда вы пытаетесь успокоиться", - добавил он.

Ранее УНИАН рассказывал о простом упражнении, которое снимет стресс всего за 5 минут. Ученые захотели выяснить, может ли у человека, который представляет природу, уменьшиться стресс так же, как и в процессе проведения времени на открытом воздухе. В ходе исследования выяснилось, что участники, которые представляли природу, не только сообщили, что чувствуют себя более расслабленными, они также продемонстрировали физические признаки более низкого уровня стресса, такие как более медленный и изменчивый сердечный ритм.

Поэтому для того, чтобы снять стресс, вам нужны ваше воображение, пять минут тишины и достаточный опыт общения с природой, чтобы представить себе выбранную вами сцену на открытом воздухе.

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