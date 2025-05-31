Иран значительно нарастил объемы урана. Это может свидетельствовать о новой ядерной угрозе со стороны Тегерана, пишет Associated Press со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что в отчете говорится о том, что Иран увеличил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня. В МАГАТЭ призвали Тегеран изменить свой курс и выполнить требования многолетнего расследования.
В агентстве поделились, что по состоянию на 17 мая всего Иран накопил 408,6 килограмма урана, который обогащен до 60%. С февраля в стране накопили около 133,8 килограмма урана.
В агентстве напомнили, что обогащенный на 60% уран является близким техническим шагом к уровню оружейного образования, который составляет 90%.
В отчете МАГАТЭ также говорится о том, что сейчас Иран является единственной страной в мире, которая не имеет ядерного оружия, но производит материал для него.
США предлагали Ирану отдать обогащенный уран России - что известно
Ранее в The Guardian писали, что США предлагали Ирану передать его запасы обогащенного урана другим странам, включая Россию. Отмечается, что Тегеран мог отклонить это предложение.
В издании объяснили, что такой призыв со стороны США является частью американской политики, направленной на сдерживание ядерной программы Тегерана. Вашингтон не хочет, чтобы Тегеран создал ядерное оружие.