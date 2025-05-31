В отличие от Apple большая часть продаж мобильных устройств корейского бренда приходится не на дорогие модели, а на бюджетники и середняки.

Samsung – все еще самый популярный производитель Android-смартфонов в мире. В отличие от Apple большая часть продаж мобильных устрйоств корейского бренда приходится не на дорогие модели, а на бюджетники и середняки.

Ресурс SamMobile изучил все доступные смартфоны Samsung Galaxyt и выбрал пять лучших вариантов для покупки летом 2025 года. Каждая из них представлена и на украинском рынке.

Samsung Galaxy A56 (~18 000 грн). Один из лучших среднебюджетников на рынке. Покупатели получат современный дизайн как у более дорогих Galaxy, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 Гц, чипсет Exynos 1480, до 12 ГБ ОЗУ и 6 лет поддержки ПО. Последнее больше всего выделяет A56 на фоне конкурентов.

Один из лучших среднебюджетников на рынке. Покупатели получат современный дизайн как у более дорогих Galaxy, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 Гц, чипсет Exynos 1480, до 12 ГБ ОЗУ и 6 лет поддержки ПО. Последнее больше всего выделяет A56 на фоне конкурентов. Samsung Galaxy A26 (~12 000 грн). Несомненно, один из лучших недорогих телефонов на Android от Samsung, считают обозреватели. Устройство имеет все нужные функции и характеристики для комфортного использования на каждый день. Например, есть 120-герцовый AMOLED-дисплеей, корпус с защитой IP67, тройная камера на 50+8+2 Мп, модуль NFC и 3.5-мм миниджек.

Несомненно, один из лучших недорогих телефонов на Android от Samsung, считают обозреватели. Устройство имеет все нужные функции и характеристики для комфортного использования на каждый день. Например, есть 120-герцовый AMOLED-дисплеей, корпус с защитой IP67, тройная камера на 50+8+2 Мп, модуль NFC и 3.5-мм миниджек. Samsung Galaxy A36 (~15 000 грн). Если A56 выходит за рамки бюджета, а того, что предлагает A26 маловато, то у Samsung есть "золотая середина" в виде A36. Он тоже поставляется с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, отлично снимает даже при слабом освещении, а быстрая зарядка здесь 45 Вт, как у S25 Ultra.

Если A56 выходит за рамки бюджета, а того, что предлагает A26 маловато, то у Samsung есть "золотая середина" в виде A36. Он тоже поставляется с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, отлично снимает даже при слабом освещении, а быстрая зарядка здесь 45 Вт, как у S25 Ultra. Samsung Galaxy A16 (~7 000 грн). Самый продаваемый Android-телефон в 2025 году. У него в арсенале 90-герцовый AMOLED-экран FullHD, оптимальный процессор MediaTek Helio G99/Exynos 1330 (в зависимости от региона), и хорошая 50-Мп камера – в общем, все, чего обычно не хватает конкурентам.

Самый продаваемый Android-телефон в 2025 году. У него в арсенале 90-герцовый AMOLED-экран FullHD, оптимальный процессор MediaTek Helio G99/Exynos 1330 (в зависимости от региона), и хорошая 50-Мп камера – в общем, все, чего обычно не хватает конкурентам. Samsung Galaxy S24 FE (~25 000 грн). Самый продвинутый смартфон в списке для тех, кто может растянуть свой бюджет. По сути, это упрощенная версия флагманского S24 Plus, с некоторыми компромиссами в производительности и качестве дисплея.

Видео дня

До конца года Samsung, по слухам, выпустит первый складной смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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